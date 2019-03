(foto di repertorio)

L'irruzione "artica" e le "masse di aria fredda2 stanno caratterizzando il marzo siciliano e catanese. Su Catania il vento soffia a 70 km orari, le raffiche sono comunque meno violente rispetto al messinese. Gli esperti parlano di una "fase veloce" destinata presto a esaurirsi. Già domani le temperature subiranno un'impennata. La Protezione Civile, che ha certificato lo stato di allerta gialla, mette in guardia dal rischio idrogeologico e idraulico per via dei forti venti di burrasca che da oggi pomeriggio soffieranno sull'isola con rischio di mareggiate.