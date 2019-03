L’aggressore, pertanto, veniva dichiarato in stato di arresto per lesioni personali e resistenza a P.U.. Dei fatti veniva informato il P.M. di turno, il quale disponeva che l’arrestato venisse associato alle locali camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo

. Nella serata di ieri veniva tratto in arresto in ordine ai reati di lesioni personali e resistenza a P.U.(classe 1995), di nazionalità marocchina. Nello specifico, alle ore 22:45 circa, personale dipendente delle Volanti veniva inviato in piazza Giovanni Verga a seguito di segnalazione giunta su linea 112 N.U.E. inerente una lite in atto tra extracomunitari nei pressi dell’ingresso di un hotel.colpendolo con calci e pugni. Pertanto, gli agenti prontamente intervenivano al fine di sedare la lite, ma l’aggressore, incurante della loro presenza, tentava di colpire nuovamente il suo connazionale e nell’occorso si scagliava contro uno degli operatori cercando di colpirlo con pugni al volto.rischiato di essere colpito al volto accusava un forte dolore al pollice della mano destra; pertanto, si recava presso il nosocomio Vittorio Emanuele ove gli veniva rilasciato un referto con prognosi di 25 giorni per distacco parcellare alla base dell’epifisi prossimale del primo dito.