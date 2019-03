. Va avanti il processo al Boeing 737 Max 8 con significative novità dopo che l'associazione dei consumatori aveva avanzato richiesta di non far più volare quel modello di aereo. Ma per l’associazione ancora non basta.nostra diffida inviata ieri disponendo lo stop ai voli operati attraverso i Boeing 737 Max-8, ma chiediamo ora provvedimenti ulteriori a tutela della sicurezza nel trasporto aereo. L’ente deve necessariamente seguire l’esempio degli altri paesi europei disponendo anche il divieto assoluto di transito dei Boeing 737 Max-8 nei cieli e sul territorio italiano. Ciò allo scopo esclusivo di garantire la sicurezza pubblica fino a che non vi saranno certezze assolute sull’affidabilità dell’aereo coinvolto nel disastro in Etiopia”.alla cancellazione dei voli a seguito del provvedimento Enac, siano adeguatamente risarciti così come prevede la normativa vigente.