Antonella Liotta, già segretario del Comune di Catania, sarà esaminata nella prossima udienza. In aula, in rappresentanza dell'accusa, era presente la pm Agata Consoli.Il Tribunale, presieduto dalla Giudice Maria Pia Urso, ha aggiornato il processo al prossimo 22 ottobre. In quella data sarà sarà ascoltato anche l'ex liquidatore, difeso dagli avvocati Christian Petrina e Luca Sagneri.Una ricostruzione accusatoria da sempre respinta dall'ex commissario liquidatore, che ha fin dall'inizio ribadito la correttezza del suo operato all'interno della Bad Company.