L’uomo, la scorsa notte, in stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol, si è presentato al pronto soccorso del locale nosocomio dove ha iniziato a minacciare verbalmente il personale sanitario reo di non ammetterlo immediatamente a visita.I medici, che non riuscivano a calmare il soggetto, hanno chiesto aiuto al 112 che ha immediatamente consentito l’intervento di una pattuglia del Nucleo Radiomobile che è riuscita a bloccare il sorvegliato.L’uomo, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama lunga circa 7 centimetri, sottoposto a sequestro.