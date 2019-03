Michele Paliani, oggi a Catania in rappresentanza della Segreteria nazionale Uilm per il corteo dei lavoratori Sirti, ha rilasciato questa dichiarazione sulla vertenza: “La crisi del settore delle telecomunicazioni rappresenta un’anomalia tutta italiana, provocata da committenti come Tim che chiedono ribassi anche a gare già fatte. Così, si favoriscono piccole aziende che partecipano alle gare al minor prezzo e moltiplicano i sub-appalti. Anzi, siamo in presenza di sub-sub-sub-appalti". E ancora. "Serve, quindi, una scelta di governo per la regolamentazione del Sistema Paese nell’approccio alle sfide della telecomunicazione. In questo contesto, poi, esiste uno specifico caso-Sirti. Diciamolo con chiarezza: la Sirti s’è comportata malissimo, perché storicamente nei suoi quasi cento anni di storia ha unito l’Italia nel settore delle tlc e non può certo adesso comportarsi come sta facendo". "Appena due mesi dopo - dice -avere firmato l’accordo integrativo, l’anno scorso, ha dichiarato 234 esuberi per la commessa persa con Wind. Ora, si presenta con 833 esuberi che non possiamo certo accettare. Ciò vale particolarmente in Sicilia e Calabria, nel Meridione, già colpite duramente dal tracollo occupazionale. Noi, dunque, stiamo mettendo in campo una serie di azioni per contrastare questo disegno: al governo abbiamo chiesto da tempo un tavolo di settore, con l’azienda siamo pronti al confronto ma soltanto se si vuole discutere partendo dall’obiettivo di esuberi zero”.Erano in centinaia stamattina alla manifestazione sindacale unitaria organizzata a Catania; provenienti dal sud Italia, i lavoratori della Sirti a rischio di licenziamento hanno sfilato da piazza Roma sino a Palazzo Minoriti. Al Prefetto di Catania hanno chiesto di farsi portavoce sul territorio regionale e nazionale, affinché vengano ritirati gli 833 esuberi (su 3.692 addetti) distribuiti in tutta la Penisola.In particolare, in Sicilia rischiano di rimanere senza occupazione 148 dipendenti a Belpasso, 152 a Carini e 96 a Catanzaro.Eppure gli slogan urlati sotto le bandiere di Fiom Cgil, FIM Cisl e Uilm Uil hanno sottolineato la forte volontà dei lavoratori di continuare - uniti- una lotta non solo per la salvaguardia dei posti di lavoro ma anche per la consapevolezza che il ruolo degli operai Sirti, in termini di qualità e sicurezza, è stato imprescindibile per tutta la filiera. Come dimostrato anche dalla presenza dei lavoratori Slc Cgil (settore comunicazione e dunque di grandi aziende come la Vodafone) che hanno così manifestato il loro appoggio ai colleghi.Una volta giunti di fronte alla Prefettura, sono intervenuti per un breve comizio i coordinatori nazionali Pietro Locatelli (Fiom), Marco Giglio (Fim), Michele Paliani (Uilm), Roberto Mastrosimone della Fiom Cgil Sicilia,Piero Nicastro, segretario generale Fim Cisl Sicilia,Silvio Vicari, segretario generale della Uilm Sicilia, e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil di Catania, Giacomo Rota, Maurizio Attanasio ed Enza Meli. Intervenute anche le RSU dei vari stabilimenti. Tutti concordi nell’affermare con forza, che i provvedimenti di licenziamento vanno subito respinti. Non c’è alcuna crisi che li giustifichi.per comprendere “le tendenze e le prospettive del settore a breve-medio termine”, la progressiva dismissione della "rete rame" in luogo della fibra ottica, nonché l'implementazione della cosiddetta Banda larga e solo “Conseguentemente - si legge nel documento- si capiranno le ricadute circa il fabbisogno occupazionale che la suddetta implementazione tecnologica potrà comportare e sarà possibile individuare gli strumenti più idonei per il governo di questa fase di passaggio”.- ma soprattutto per favorire la riconversione professionale e il ringiovanimento del personale da avviare alle nuove tecnologie, anche informatiche, richieste dal mercato e dai committenti”. Sul criterio del "massimo ribasso", è stata segnalata la “conseguente forte penalizzazione delle imprese più grandi, strutturate e distribuite sul territorio, rispettose della contrattazione (collettiva ed integrativa) e delle norme in materia di salute e sicurezza.Il criterio della minore offerta, quindi, favorisce direttamente le piccole imprese (prive di una struttura organizzata e spesso di una tutela contrattuale adeguata) con conseguente diniego delle tutele minime che dovrebbero essere garantite ai propri lavoratori (in termini di orari e condizioni di salubrità).Pertanto, occorre ridefinire i criteri di ammissione alle gare”.