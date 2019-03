che si terrà giorno 12 marzo dalle ore 8:30 alle 13:30. I lavori saranno introdotti dalla dirigente scolastica, Salvina Gemmellaro, alla presenza di Emilio Grasso e dell'assessora alla Pubblica istruzione, Barbara Mirabella., alcuni importanti temi: dai diritti delle donne, al controllo sociale del corpo femminile, dall'approccio alle scienze al ruolo delle donne in astrofisica fino alla cinematografia. Tra i relatori, la professoressa Delia La Rocca presidente del corso di laurea in storia e relazioni sociali, Graziella Priulla, docente si sociologia, Maria Cristina Petralia, psicologa.da un'idea della professoressa Pina Arena, insegnante dell'istituto G.B. Vaccarini e da sempre impegnata nella promozione della cultura di genere e nell'educazione alle varie opportunità, che introdurrà e modererà l'evento. Nella seconda parte del giornata, dalle 15:00 alle 18:00, si svolgerà l'itinerario di genere in città: una passeggiata culturale a cura di Caterina Chiofalo (FNISM Catania) e Santina Giuffrida (Toponomastica Femminile).*E' previsto esonero dal servizio per tutto il personale docente.**Iscrizione gratuita.***Ai partecipanti sarà rilasciato dalla FNISM l'attestato di partecipazione relativo alle ore delle sessioni effettivamente frequentate.