Al fine di contrastare il fenomeno ormai dilagante dello spaccio di sostanze stupefacenti ad opera di cittadini extracomunitari nel quartiere di San Berillo, oggetto di molteplici esposti dei cittadini lì residenti, su disposizione della Sala Operativa, veniva predisposto un servizio di controllo del territorio, focalizzato nell’intersezione tra via Carro e via delle Finanze, luogo dove maggiormente si raggruppano numerosi stranieri dediti all’illecita attività, in quanto per conformazione urbanistica e per la presenza di numerosi edifici abbandonati meglio si presta per celare la sostanza stupefacente o per fuggire in caso di intervento delle FF.OO..

Nella circostanza, veniva bloccato dagli Agenti di Polizia un cittadino gambiano, successivamente identificato per MUSA Jupe, il quale, con fare indifferente, stava tentando di allontanarsi percorrendo la via delle Finanze in direzione di via Sangiuliano.

Nel contempo, gli altri agenti di Polizia provvedevano a bonificare la “piazza di spaccio”; durante detto controllo, all’interno di un rudere lì ubicato, veniva rinvenuta sostanza“marijuana” per un totale di 245 grammi lordi e “hashish” per un totale di 13 grammi lordi, suddivisa in 10 stecchette.

Il cittadino gambiano, condotto presso la locale Questura per gli accertamenti di rito, veniva tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione del PM di turno, condotto presso il carcere di Piazza Lanza.

Nel pomeriggio di ieri veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Musa Jupe (classe '99), con precedenti penali specifici.