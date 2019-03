(ANSA).

'Resto al Sud', programma per l'erogazione di incentivi agli under 46 per la nascita di nuove attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). "Attraverso la propria ripartizione 'Trasferimento tecnologico', attualmente ubicata al Palazzo dell'Etna in via San Nullo 5 - spiega il delegato del rettore ai rapporti con le Pmi, Trasferimento tecnologico e Start up, Rosario Faraci - in meno di un anno, sono state già istruite formalmente oltre trenta pratiche per giovani interessati a iniziative imprenditoriali nei settori del turismo (case vacanze, B&B), servizi di consulenza finanziaria e assicurativa, food, servizi anche residenziali per anziani, scuole di fotografia.Chiunque fosse interessato ad illustrare un'idea per un'iniziativa imprenditoriale e a valutare la possibilità di partecipare al programma, può quindi rivolgersi allo staff della ripartizione Trasferimento tecnologico dell'Ateneo catanese telefonando al numero 095/4787429.