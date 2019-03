e le varie iniziative in linea con il mio programma elettorale. Auguro buon lavoro al neo assessore Gianpiero Scuderi con la certezza che anch’egli sarà in grado di rappresentare le esigenze della nostra comunità, mettendosi al servizio dei nostri concittadini”.ed informatizzazione, Responsabile amministrativo dell’Autorità Portuale della Sicilia Orientale, è l’attuale amministratore in carica con più consiliature alle spalle. E’ stato assessore dal 1996 al 1999, consigliere per oltre vent’anni, esperto del Sindaco nel 2015 e Vice Presidente del Consiglio Comunale. “Voglio ringraziare innanzitutto la mia famiglia e gli amici più cari perché mi hanno sostenuto sempre e con grande passione- dichiara il neo assessore Scuderi- dedico questo momento importante anche a mio padre che è mancato due anni fa e che oggi sarebbe accanto a me. Sono grato al Sindaco Bellia per la fiducia che mi ha dato e che, al di là dell’aspetto politico e soprattutto per quello umano, per me rappresenta una nuova sfida. La politica per me è un mezzo e non un fine.di impegno, esperienza tecnica e presenza sul territorio a vantaggio dell’Amministrazione che ha già ottenuto buoni risultati e dei cittadini che chiedono una migliore qualità di vita e servizi sempre più efficienti. Ci sono tutte le premesse, insomma, per un ottimo lavoro di squadra che alla fine sottoporremo al giudizio insindacabile dell’elettorato”. Nei prossimi giorni saranno assegnate le deleghe.