La stessa ausiliaria che ieri ha sollevato il caso pubblicando su Facebook uno sfogo amarissimo:Io me la caverò con un bel po' di giorni di prognosi. Spero che questa persona, se così si può chiamare, che mi ha picchiata ingiustamente mentre svolgevo il mio lavoro venga punita dalla legge. Sono fiduciosa!".Appunto perché l’uomo è già ai domiciliari con le accuse di resistenza al pubblico ufficiale, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio.I carabinieri della compagnia di Paternò hanno denunciato oggi un uomo di cinquantatré anni per violazione degli obblighi la sorveglianza speciale e porto ingiustificato di arma bianca. L'uomo, la scorsa notte, in stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol, si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Paternò dove ha minacciato verbalmente il personale medico che non lo visitava immediatamente. Militari del nucleo Radiomobile sono riusciti a bloccarlo. L'uomo, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama lunga circa 7 cm, che è stato sequestrato.Nei fatti si tratta però di un vero e proprio bollettino di guerra. ”Una vergogna – dichiara Calogero Coniglio, segretario regionale della Federazione Sindacati Indipendenti organizzazione costituente della confederazione Unione Sindacati Autonomi Europei – Grazie alle nostre denunce al Questore, all’epoca Marcello Cardona, eravamo riusciti a far installare un bottone collegato con la Questura: pigiandolo arrivava la pattuglia della polizia senza passare dal centralino e quindi guadagnando tempo. Bene, nel nuovo pronto soccorso del policlinico questo sistema non è stato installato".