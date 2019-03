la SAC (società di gestione dell’aeroporto di Catania) si è immediatamente attivata per poter garantire ai passeggeri un servizio di autobus navetta tra i due aeroporti. Il servizio verrà effettuato dall’AST (Azienda Siciliana Trasporti), che ha prontamente risposto alla richiesta dell’AD della SAC, Nico Torrisi, mettendo a disposizione 7 autobus e garantendo le corse supplementari.e proseguirà per tutta la durata dei lavori. L’AST effettuerà 24 corse (1 autobus per ogni corsa), 12 corse in partenza dall’aeroporto di Catania e 12 in partenza dall’aeroporto di Comiso, modulate sugli orari dei voli in partenza e in arrivo all’aeroporto ibleo. Il percorso diretto durerà circa un’ora e mezza. La prima corsa partirà da Catania alle 5,30 del mattino di lunedì, dal capolinea AST situato di fronte all’ex aerostazione Morandi. L’ultima corsa partirà da Comiso alle 22,15. I biglietti potranno essere acquistati direttamente a bordo e avranno il costo di una normale corsa.Amministratore delegato della SAC – consentendoci, di fronte all’urgenza di effettuare lavori di messa in sicurezza dell’area movimento del nostro aeroporto, di ridurre al massimo i disagi dei passeggeri e di andare incontro, nello stesso tempo, alle esigenze delle compagnie aeree. Ancora una volta, il sistema integrato Catania – Comiso ha funzionato e tutti abbiamo lavorato in sinergia con grande rapidità. In tempi brevissimi siamo riusciti a trovare una seppur parziale soluzione alla carenza di collegamenti tra i due aeroporti e a fornire un servizio ai passeggeri impossibilitati a raggiungere Comiso con mezzi propri. Ringrazio tutti i soci istituzionali di SAC e Soaco, la Regione Siciliana e il sindaco del Comune di Comiso, Maria Rita Schembari”.“Sono davvero contenta - sottolinea il sindaco Schembari - che si vada nella direzione sperata e auspicata del presidente Musumeci per il sistema aeroportuale Catania-Comiso, che poi è quella tracciata sin dall'inizio per il nostro scalo. Ci auguriamo che questa proficua collaborazione tra Catania e Comiso diventi presto quotidianità”.Soddisfatto il presidente dell’AST, Gaetano Tafuri. “L’Amministratore delegato della SAC, Nico Torrisi, ci ha chiesto di attivare delle navette per andare incontro alle esigenze dei passeggeri dirottati su Comiso – spiega Tafuri - a partire da lunedì. La nostra azienda si è attivata immediatamente e grazie al direttore generale, ai preposti di Modica, Catania e Siracusa e ai coordinatori, sulla base dei dati forniti dalla SAC sui voli di andata e ritorno, siamo riusciti a recuperare 7 pullman per poter effettuare un servizio aeroporto-aeroporto.Sono orgoglioso di questo risultato che dimostra che un'azienda di trasporto anche se pubblica, se è bene organizzata, con gli uomini giusti nei posti giusti, come crediamo di aver fatto dal nostro insediamo, può dare grandi risultati”.Gli orari delle corse sono stati modulati in base ai piani di volo forniti