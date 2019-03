Nel corso della requisitoria, davanti al gup di Catania Santino Mirabella, l'accusa ha parlato di gruppo ben organizzato, come dimostrerebbero la medesima modalità operativa usata per mettere a segno i colpi, il cosiddetto metodo Sim Swap, ed il legame territoriale degli imputati, tutti residenti nell'area ionico etnea. Nessun dubbio per il pm sulle responsabilità, sia oggettive che soggettive, degli imputati. Nessuno di loro sarebbe riuscito a giustificare le ingenti movimentazioni di denaro registrati su conti correnti e carte prepagate. Tutti, sempre secondo l'accusa, avrebbero avuto piena consapevolezza della provenienza delittuosa di quel denaro.: 3 anni per Santo Gulino; 2 anni e 10 mesi per Michele Bella, Adriano Tizzone, Angelo Pagano, Giovanni Pagano, Davide Patanè e Marco Antonio Torrisi; 2 anni e 8 mesi per Filippo Giuseppe Del Popolo Chiappazzo, Agostino Muscolino e Carmelo Nucifora; 1 anno, infine, per Alessandro Marzo. I legali di parte civile, in rappresentanza di Banca Widiba e di tre correntisti vittime delle frodi, si sono associati alle richieste della Procura di Catania. Il prossimo 16 aprile previste tutte le discussioni della difesa.Individuata la vittima, si procedeva all'acquisizione dei dati e poi alla sostituzione della Sim card del telefonino, tramite documenti falsi, e delle credenziali di accesso alla banca online dell'ignaro correntista. Poi il gioco era fatto. In pochi minuti i conti correnti venivano svuotati ed i soldi trasferiti su carte prepagate o conti intestati a prestanome. Questo il modus operandi della banda criminale, operativa tra Giarre, Fiumefreddo di Sicilia e Piedimonte Etneo, sgominata nel luglio dello scorso anno dalla Polizia postale con un'inchiesta avviata dopo le numerose denunce provenienti da diverse parti d'Italia. L'organizzazione sarebbe riuscita, tra il 2015 ed il 2017, a compiere frodi e truffe online per un valore complessivo di ben 600mila euro.Alfio Mancuso, ritenuto il promotore del sodalizio, e Antonio Nucifora e Luca Florio, organizzatori del gruppo, hanno patteggiato la pena. Il primo a 3 anni e 6 mesi e gli altri due a 3 anni ed 8 mesi. Rinviati a giudizio Salvatore Rizzo, Rosario Guarrera, Salvatore Musumeci e Giuseppe Papa. Il processo si aprirà il 17 giugno del 2021.