è tempo di bilanci, con un occhio sul futuro e sulle prospettive personali. Il dissesto finanziario, che nel frattempo ha travolto l'ente, ha inevitabilmente cambiato le carte in tavola. Una situazione difficile ma non impossibile secondo il primo cittadino, che parla anche di opportunità.“L'ho fatto perché volevo che si avvertisse quel senso di insicurezza che vivono i cittadini. Si sono verificati una serie di episodi, concentrati nel tempo, che hanno toccato da vicino l'ente comunale ma anche le scuole. Episodi in alcuni casi anche abbastanza efferati, come nel caso delle estorsioni, anche se brillantemente risolte dai carabinieri. Ma anche altri, altrettanto gravi, come il furto delle pistole dai locali comunali. Anche l'accensione dello zucco di Natale non l'ho percepito come una goliardata, magari lo sarà stata, anche se a me è sembrato troppo ben organizzato. Poi ci sono stati i furti nelle scuole e al cimitero ed altri episodi che hanno riguardato esercizi pubblici. Tutto questo mi ha portato a chiedere un momento di confronto per fare un focus sulla città”.“Credo che sia stato utile, intanto per dare una dimensione del fenomeno. Abbiamo appreso che i fenomeni delittuosi sono in diminuzione e che l'attività investigativa ha dato ottimi risultati in termini di arresti da parte dell'Arma dei carabinieri, a cui va ovviamente il mio ringraziamento per la presenza, il presidio e la costanza dei rapporti che intrattiene con l'amministrazione comunale. Nello stesso tempo ci è stato chiesto correttamente di fare la nostra parte. Abbiamo parlato del ripristino della videosorveglianza nei punti più caldi della città. Lo concorderemo con le forze dell'ordine. Abbiamo parlato anche di una presenza più fattiva e visibile da parte della polizia locale, per esempio, nella lotta all'abusivismo e all'occupazione illegale di immobili. Questi sicuramente sono aspetti importanti ma io dico sempre che bisognerebbe partire con il far rispettare innanzitutto il Codice della strada. Questo episodio, che ha toccato recentemente i vigili urbani, con l'arresto di uno dei suoi componenti, ha un po' leso il rapporto già difficile con la cittadinanza. Però io credo che se si riuscirà ad invertire la marcia, dando più forza e visibilità all'azione della polizia locale, questo rapporto si possa recuperare. Ed è una delle cose su cui conto molto”.“Significa che alla difficoltà che ordinariamente ormai si ha, perché è inutile dirlo fare i sindaci oggi è uno dei ruoli più difficili in politica, si aggiunge quella del dissesto. Devi tener conto di una serie di vincoli che ti vengono dati: dover lavorare senza poter fare investimenti, sapere che devi comunque contenere i costi e che devi aumentare le entrate portandole al massimo. Devi in qualche modo garantire i servizi per i cittadini, sapendo di poter contare su meno risorse rispetto a prima. Però, secondo me, rappresenta anche un'opportunità perché lavorare in una condizione del genere significa razionalizzare la spesa, potersi concentrare di più sul miglioramento della macchina amministrativa, che nella nostra città è uno degli elementi di debolezza. Siamo alla ricerca di un miglioramento continuo dell'efficienza della macchina amministrativa. E' palese che i tempi di intervento sono decisamente troppo alti. Ciò comporta che la luce in quel determinato quartiere, il funzionamento di un semaforo, il ripristino del manto stradale avvengono in tempi più lunghi. Quando si dice che mancano i soldi per realizzare le cose in parte ciò rappresenta la verità, però in assoluto non è così. I soldi vanno saputi programmare e gestiti per compiere gli interventi necessari. Sicuramente il dissesto ci costringe ad essere più accorti, ma nello stesso tempo mi auguro che questo possa rappresentare per noi uno stimolo a migliorare l'efficienza della macchina amministrativa”.“Immaginare grandi opere diventa quanto mai difficile, anche perché questo comune non ha un parco progetti adeguato. E questi progetti, inoltre, sono spesso datati. Faccio un esempio. Sto per inviare al presidente della Regione, spero nelle prossime settimane, un progetto di riqualificazione della Villa di Macchia (frazione di Giarre). Quando la scorsa estate il presidente venne in visita, disse pubblicamente di inviare qualche progetto promettendo di cercare di venirci incontro il più possibile. Sapevo che esisteva un progetto di massima ma quando lo abbiamo ripreso abbiamo visto che risaliva al 2002. Ciò significa che bisogna adeguare i prezzi e risolvere altri problemi. Il fatto che questo sia uno dei pochi progetti che ci sono, la dice lunga su quella che è la situazione dell'ente. Quindi probabilmente realizzare grandi interventi sarà difficile ma abbiamo intavolato dei dialoghi con la Protezione civile di Catania per realizzare alcune vie di fuga, che darebbero respiro alla viabilità. Tra queste strade vi è quella di Carruba, con l'annoso problema legato ad un senso unico che tanto ha fatto parlare. Avevamo però la difficoltà di contemperare esigenze diverse, cercando di andare oltre uno status quo che perdurava da decenni. Speriamo adesso di poter ottenere il finanziamento necessario per migliorare la viabilità di tutta la frazione di Carruba. La stessa cosa vale per la zona di Trepunti. Nonostante il dissesto, grazie ad un lavoro attento nell'area dei tributi, potremmo generare una certa liquidità per realizzare anche qualche intervento importante. Il nostro, tra l'altro, è un dissesto particolare. Non abbiamo mai interrotto il pagamento degli stipendi ai dipendenti, continuiamo a liquidare somme ai fornitori, al di là dei ritardi recenti che abbiamo avuto con la Tesoreria. Abbiamo infatti ricominciato a fare i mandati in favore delle cooperative. Stiamo iniziando addirittura a fare mandati per il 2018”.“Avrei voluto completare il teatro comunale, dove è vero che c'è un finanziamento ma che probabilmente richiede, per tutte le anomalie accadute in corso d'opera, una somma aggiuntiva da parte del comune. E poi avrei voluto completare e quindi recuperare una delle strutture sportive rimaste incompiute”“Non abbiamo ancora raggiunto i risultati sperati ma Giarre da un anno e mezzo fa la raccolta differenziata e per la prima volta non si è tornati indietro rispetto ad un percorso avviato. Nonostante le difficoltà stiamo andando avanti. Sono orgoglioso del coinvolgimento delle associazioni e delle scuole. Abbiamo recentemente inaugurato la raccolta dell'olio esausto e a breve partiremo con una seria raccolta differenziata nel mercato ortofrutticolo, che produce molti rifiuti organici. A brevissimo completeremo il regolamento per il compostaggio. Oggi siamo attorno ad una percentuale del 30%, ma è un dato che potrebbe essere decisamente più elevato se purtroppo non incidessero le bonifiche delle micro discariche. Ma noi vogliamo fare gradualmente piccoli passi in avanti, senza però abbandonare le periferie. Nel 2019 speriamo di introdurre la Tari, che terrà conto delle dimensioni dell'immobile, di quante persone ci vivono, e che inizierà a prevedere una premialità per chi la farà bene”.“Forse si dovrebbe comunicare di più. I cittadini hanno piena contezza delle difficoltà e che si veniva da una situazione molto difficile che si trascinava da decenni. Con molti credo comunque di essere riuscito a creare e conservare questo rapporto perché, come dico sempre, sono un sindaco che va a fare la spesa nei supermercati, che partecipa agli eventi sportivi, che accompagna i propri figli a scuola e quindi è proprio la vita che conduco a mettermi a contatto con i miei concittadini. E' chiaro però che bisogna fare un salto di qualità, perché se tante piccole risposte anche nel silenzio cerchiamo di darle, bisogna però che la gente abbia ben chiare le difficoltà nelle quali ci muoviamo. Il mio più grande rimpianto sarebbe da una parte di non riuscire a farmi capire e dall'altra parte di finire la mia esperienza sapendo di aver inciso meno di quanto avrei voluto. La gente che vuole approfondire lo capisce. D'altronde le difficoltà non sono solo nel nostro comune. Le buche, per esempio, sono ovunque, anche lungo l'autostrada per andare verso Catania. I rifiuti lungo i margini delle strade ci sono anche sul lungomare verso Acireale, in certe zone. Credo però che la gente abbia molta speranza e fiducia nei nostri confronti. Per questo bisogna saper comunicare ciò che si fa ed anche ciò che non si riesce a fare”.“Sul senso di appartenenza c'è ancora molto da fare. Questo sia per gli episodi di cui abbiamo parlato poco fa, che minano un po' questo senso di appartenenza, ma anche per ciò che viene veicolato sui social, che porta la gente a non approfondire più. E' chiaro che ci vorrebbe maggiore collaborazione sul territorio. Faccio l'esempio della Pro loco. Nonostante il mio invito ad uno spirito di maggiore collaborazione, non c'è stato seguito. Così come tra comuni. E' come dare l'allerta meteo a Riposto e non darla a Giarre. Crea un vespaio, la gente si chiede il perché. La sinergia territoriale va migliorata. Soprattutto con Riposto dovremmo cercare di unire alcuni servizi, per esempio la protezione civile o alcuni servizi di natura tecnica e commerciale. Questo va assolutamente perseguito. E' anche vero che sono stati anni in cui sul Consorzio per la depurazione delle acque reflue c'è stato un comune vicino (il comune di Mascali) che ha fatto un ricorso contro gli altri. La strada è ancora lunga ma ognuno deve fare la sua parte. Confermo che per me questi sono obiettivi prioritari e non mi ritengo ancora soddisfatto di quello che si è finora riusciti a realizzare”.“In linea di principio le cose si evolvono, perché quando ci si trova ogni giorno a doversi confrontare c'è chi ti rimane più vicino e chi invece va via. Di alcune scelte sono convinto, anche di quelle in cui ho dovuto assumere posizioni un po' più forti ed ho dovuto in qualche modo interrompere delle collaborazioni. Non amo molto parlare di queste cose. Ma ho sempre massimo rispetto per le persone perché per me è un principio di vita. Ringrazio tutti per il lavoro svolto, anche quelli con cui il rapporto si è interrotto in modo più traumatico”.“Direi di sì, anche se sicuramente avrei persone molto care che me lo sconsiglierebbero”.