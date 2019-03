Un dettagliato calendario con una programmazione di largo anticipo, dalla primavera al prossimo autunno, è stato messo a punto dalla giunta guidata da Salvo Pogliese con gli assessori i quali, ciascuno per le rispettive deleghe, promuoverà iniziative assieme al mondo dell’associazionismo per rendere coinvolgenti i momenti di svago dei catanesi nella passeggiata del Lungomare. Nella pianificazione preventiva, anche con una specifica fascia oraria che tiene conto delle differenti stagioni e del relativo clima, oltre a quello del 24 marzo (prima domenica di primavera) altri appuntamenti con Lungomare Fest sono stati fissati per la prima domenica di ogni mese, da Aprile a Ottobre: 7 aprile ore 10/20, 5 maggio ore 10/20, 2 giugno ore 10/20, 7 Luglio ore 18/24, 4 agosto ore 18/24, 1 settembre ore 18/24, 6 ottobre ore 10/20.che nelle due edizioni della scorso autunno, ha avuto un successo di pubblico straordinario, con famiglie di cittadini che hanno potuto prendere parte agli eventi e alle manifestazioni, numerosissime, organizzate sul nostro lungomare”.l’Amministrazione Comunale e in particolare la Direzione Comunale Attività Produttive ha pubblicato, sul sito istituzionale, un bando per raccogliere le adesioni di soggetti che svolgono attività culturale o artigianale; associazioni di operatori dell'ingegno; Associazioni di hobbisti; associazioni di ciclisti, ognuno con una sintetica descrizione delle attività che intendono svolgere in occasione della manifestazione.