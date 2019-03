In particolare gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato37 anni, pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 8.3.2019 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di 3 anni, 7 mesi e 27 giorni di reclusione per il reato di illecita concorrenza.(cl.1961), pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 2.3.2019 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di anni 3 di reclusione per il reato di estorsione in concorso, con l’aggravante di cui all’art.7 L.203/1991 (clan Sciuto-“Tigna”);(cl.1972), pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 7.3.2019 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di anni 1, mesi 9 e giorni 27 di reclusione per il reato di furto;(cl.1972), pregiudicato destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 1.3.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di anni 1 mesi 9 e giorni 17 di reclusione per il reato di furto. Arrestato anche, (cl.1974), pregiudicato destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 1.2.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di anni 1 di reclusione per il reato di ricettazione. Finito in manette(cl.1986), pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 5.3.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di mesi 8 di reclusione per reati in materia di stupefacenti. Arrestato infine, (cl.1983), pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 13.7.2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Palermo – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di mesi 6 di reclusione per i reati di tentato furto e lesioni.