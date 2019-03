I tempi sono stretti ed è difficile organizzarsi, anche perché al cambio di aeroporto non è prevista alcuna navetta per spostarsi. La denuncia è di un lettore di LiveSiciliaCatania che ha messo nero su bianco il suo disagio di passeggero in una missiva arrivata oggi nella posta di redazione.Lavori che come è scritto in una nota inviata dall'ufficio stampa Sac sono “necessari per garantire la totale sicurezza del rullaggio degli aeromobili in vista del notevole incremento del traffico aereo atteso per la stagione estiva, che prende il via il 31 marzo". I lavori i concluderanno il 20 marzo. Sac assicura che "l'impresa opererà su turni di 24 ore, senza interruzioni, per accelerare il più possibile la consegna dei lavori".Non si "offre alcuna soluzione in merito ai disagi conseguenti - scrive - primo fra tutti quello di un preavvertimento così esiguo da rendere difficoltosa ogni iniziativa organizzativa a livello personale"."il Notam, cioè la comunicazione aeronautica di inizio lavori, è stato emesso solo il 6 marzo scorso. E che il giorno dopo, il 7 marzo, durante la riunione urgente con le compagnie aeree sono state decise le limitazioni (6 arrivi ogni ora giorno 11, 4 arrivi ogni ora dal 12 marzo). E quindi in base a queste limitazioni le compagnie hanno preso le loro decisioni: cancellazioni, ritardi o dirottamenti". Quest'ultimo il caso sollevato dal lettore che deve partire con un volo Ryanair.- si chiede - la spesa per un taxi da Catania è documentabile ma è più difficile documentare la spesa per la benzina occorrente al proprio mezzo per lo spostamento, ad esempio? Ritengo, in conclusione, che la vicenda sia grave per la mancanza di attenzione per i diritti dei viaggiatori - argomenta - a cominciare da una comunicazione. Lascia sbalorditi - scrive il lettore - che a tali circostanze non si abbia cura di associare almeno delle misure atte a garantire il minor disagio dei passeggeri (un servizio navetta o altro…), tra i quali oltretutto anche persone anziane, nel caso che mi riguarda personalmente per la necessità di recarsi a Roma onde sottoporsi a delle visite mediche urgenti"."per informazioni su rimborsi dei biglietti, riprotezioni e rimborsi delle spese di viaggio per raggiungere altri aeroporti è necessario rivolgersi alla propria compagnia aerea".