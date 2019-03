Fatto sta che nella casa di Angelo Ottavio Isaia a Gravina di Catania, qualche giorno fa, la Guardia di Finanza di Catania hanno trovato stupefacente che una volta “piazzato” avrebbe fruttato 3 milioni di euro. Il ruolo del catanese, conosciuto di più alle cronache giudiziarie per le sue trasferte da rapinatore che per crimini legati alla droga, sarà molto probabilmente al centro di un approfondimento investigativo avviato a seguito del sequestro. E dietro un tale quantitativo di droga c’è per forza di cose una struttura di narcotrafficanti.E tanti. Vuol dire avere contanti. Le indagini delle fiamme gialle, soprattutto del Goa (sezione del Gico specializzata nel contrasto al narcotraffico, ndr), quasi sicuramente stanno cercando di ricostruire la filiera della droga. E quindi il canale di fornitura della sostanza stupefacente e anche a quale gruppo criminale sarebbe stato destinato. Potrebbero essere anche due le fonti di approvvigionamento, quello della cocaina e quello della marijuana. E se la pista della polvere bianca porta alle ‘ndrine e alla camorra, quella della marijuana spinge a guardare ai balcani e all’Albania.Uno dei tanti che in questi mesi sono stati scoperti tra il catanese e il ragusano dalle fiamme gialle. I carichi di ‘erba’, una volta arrivati, vengono parcellizzati e custoditi in più depositi. Una strategia,, per ridurre le perdite.Un fattore che deve far riflettere. E che potrebbe significare, se il canale di approvvigionamento è uno solo, che gli albanesi stanno tentando la strada della “polvere bianca”. E che i catanesi, in queste organizzazioni criminali, forse stanno assumendo ruoli logistici. E se fosse stata siglata un’alleanza criminale tra fornitori balcanici e gruppi (anche mafiosi) che gestiscono lo spaccio in provincia?in diversi scatoloni c’erano i panetti cellofanati e in uno zainetto il resto. Poi in due bustine c’erano anche dei proiettili. Ma che quell’abitazione di Gravina di Catania potrebbe essere più di un semplice covo dove tenere le riserve di droga, sta nel fatto che i finanzieri hanno rinvenuto anche due bilancini e il necessario per confezionare la droga. Quindi nascondiglio, ma anche probabilmente piccolo laboratorio.Chi è l’investitore che fornisce il denaro per l’acquisto all’ingrosso di quantitativi così ingenti di cocaina? La droga resta il business più redditizio del crimine.