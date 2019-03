sono state denunciate in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente tipo marijuana e coltivazione di cannabis; la coltivazione della pianta è stata accertata nel cortile di pertinenza dell’abitazione mentre l’ulteriore sostanza è stata rinvenuta dentro casa. Ai responsabili di detti reati è stata sequestrata anche la somma di euro 630 e materiale da confezionamento.Francesco Torrisi di 38 anni il quale è stato sorpreso presso l’abitazione di un soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in possesso di circa 70 dosi di droga. L’uomo alla vista dei poliziotti, ha tentato di disfarsi dei 2 sacchetti di droga e del bilancino buttando dal balcone il o materiale immediatamente recuperato e sequestrato dai poliziotti. Inoltre, sono stati sequestrati anche soldi e diverse dosi che il malfattore deteneva ancora in tasca.