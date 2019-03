Famiglia mafiosa catanese forse scomparsa dal panorama della criminalità organizzata. Gli investigatori della Catturandi hanno arrestato il 57enne perché deve espiare una pena di 3 anni per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Un ordine di carcerazione legato all'indagine Gold King condotta dalla Squadra Mobile che nel 2004 assicurò alla giustizia oltre 40 persone. Ma il nome di Lavagna è legato all'ascesa e caduta della cosca che porta il nome del suo fondatore, ammazzato in piena guerra di mafia, Giuseppe Sciuto (detto Tigna). Enzo Pinocchio fu arrestato dopo un anno di latitanza in un covo nel pieno centro storico di Catania, nello storico quartiere della Civita. Il suo curriculum criminale è lungo: annovera rapine ed estorsioni. Prima del blitz Gold King, fu arrestato nel 2001 nell'operazione Game Over che decapitò la cosca degli Sciuto-Tigna.Lavagna finisce ammanettato nel 1995 per mafia e tentato omicidio. Gli inquirenti lo ritenevano coinvolto in un piano di sangue volto a uccidere i parenti di alcuni collaboratori di giustizia. Pochi anni prima Pippo Tigna era stato ammazzato. Era il 1992. Dopo quell'omicidio le redini passarono al fratello Biagio Sciuto, che quasi dieci anni fa è stato arrestato per l'omicidio di Iano Fichera, un giovane esponente del clan che avrebbe tradito la fiducia del boss. Per quell'omicidio Biagio Sciuto è stato condannato all'ergastolo.Pippo Sciuto fu un fedelissimo soldato di Salvatore Pillera, detto Turi Cachiti. Quando questo però nel 1986 finì in carcere iniziato una lotta interna per la successione del ruolo di capo. Pillera sceglie come suo erede a piede libero Salvatore Cappello. Pippo Sciuto montò su tutte le furie: lasciò la cosca e ingaggiò una furiosa guerra contro il clan “Pillera-Cappello”. Nella faida sanguinaria Pippo Sciuto "tigna", ebbe l'aiuto del boss Tano Laudani "mussi 'i ficurinia". Pistolettate e morte segnarono quel periodo: la mattanza degli anni '90. Poi, negli anni 2000 tra gli Sciuto-Tigna e la frangia dei Cappello legata ai Bonaccorsi ci fu una sorta di pax mafiosa. Ma l'omicidio di Sebastiano Fichera, boss di San Giorgio, fece scoppiare ogni alleanza. I Carateddi si vendicarono e ucciderò Giacomo Spalletta, uno dei reggenti dei 'Tigna', sospettato di essere tra i killer che freddarono il giovane boss di San Giorgio. Anche per Biagio Sciuto ci sarebbe stata una taglia sulla testa. Ma sarebbe stato salvato dall'arresto nel blitz Revenge.