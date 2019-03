nazionale specializzata nella realizzazione e nella manutenzione delle reti di telecomunicazione. La manifestazione, decisa oggi nel corso di un’assemblea, si concluderà alle 12.(CT), Carini (PA) e Feroleto (CZ) su iniziativa di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil sfilerà in corteo per via Etnea sino a Palazzo Minoriti dove una delegazione sindacale s’incontrerà con il prefetto. Concentramento in piazza Roma alle 9. Saranno presenti, fra gli altri, Pietro Locatelli, Marco Giglio e Michele Paliani in rappresentanza delle segreterie nazionali di Fiom, Fim e Uilm, i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Catania Giacomo Rota, Maurizio Attanasio ed Enza Meli, i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm Catania Nunzio Cinquemani, Pietro Nicastro e Matteo Spampinato con il segretario provinciale Uilm Giuseppe Caramanna.del management Sirti che vuole tagliare pesantemente gli organici aziendali, in tutta Italia, malgrado non si possa parlare di crisi proprio quando sono ovunque in corso opere per lo sviluppo delle reti Internet”. Per Fim-Fiom-Uilm, “i dirigenti della Sirti vogliono far lievitare gli utili con il ricorso spregiudicato a esternalizzazioni e subappalti”.