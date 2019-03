I due avevano scelto come un’area vicina a un supermercato nella quale, obtorto collo, i clienti erano costretti a posteggiare, subendo l’ormai immancabile richiesta di denaro.al controllo, dichiarando – falsamente, come poi appurato – di non avere documenti identificativi, mostrando insofferenza che è presto sfociata in vera e propria resistenza. Al vociante teatrino di insulti e minacce, si sono poi unite la madre e la moglie di uno dei due posteggiatori le quali, nel tentativo di sottrarre i congiunti dalle mani degli agenti, si sono letteralmente avvinghiate alle divise, facendo si che uno dei due, invero per un breve attimo, riuscisse a inforcare uno scooter per scappare. Tutto inutile.stati condotti negli uffici del Commissariato dove però, instancabili, hanno continuato con urla e improperi. Alla fine, sono scattate le sanzioni amministrative, la denuncia penale per “attività non autorizzata di parcheggiatore guardiamacchine” e l’ordine di allontanamento previsti per l’illecita attività di parcheggiatore abusivo per uno dei tre; per tutti e quattro gli “urlatori”, invece, la denuncia in stato di libertà per i reati di resistenza e minaccia a P.U. e rifiuto di fornire le proprie generalità.