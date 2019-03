Si tratta dell’associazione di promozione sociale “Lievito Urbano” che intende dare impulso al territorio siciliano sotto il profilo socio economico e culturale, offrire un sostegno concreto al rilancio e allo sviluppo dell’area in cui opera, mettere a disposizione dei suoi abitanti una adeguata tutela civica e ambientale.- nasce dalle riflessioni, le discussioni e le osservazioni di un gruppo di amici accomunati dall’impegno a diversi livelli nella società. Insieme abbiamo pensato che in una società sempre più liquida, un nuovo modo di stare insieme sia necessario. Un modo diverso e dinamico. Oggi, cittadini, imprese e istituzioni possono e dovrebbero identificare l’interesse collettivo come un interesse comune da tutelare e promuovere. Per questo Lievito Urbano è uno spazio aperto di confronto nel quale interessi, naturalmente e legittimamente diversi, possano trovare linguaggi per comprendersi e obiettivi su cui convergere divenendo parte attiva nella crescita culturale, sociale ed economica dei nostri territori”.12 marzo 2019. Alle 17 taglio del nastro, alle 17.30 presentazione dell’associazione alla città. Sarà presente il sindaco Salvo Pogliese.di Philadelphia, si terrà l’”International Specialty Food Summit” un forum esclusivo, riservato a imprenditori, dirigenti e manager per esplorare i trend emergenti e futuri, le tecniche di merchandising, le innovazioni e la fidelizzazione dei clienti nel settore della distribuzione di specialità gastronomiche e alimentari. Gli imprenditori che fossero interessati alla partecipazione gratuita al summit sono pregati di accreditarsi inviando una mail all’indirizzo lievitourbano@gmail.com.