la totale sicurezza del rullaggio degli aeromobili in vista del notevole incremento del traffico aereo atteso per la stagione estiva, che prende il via il 31 marzo.inevitabili conseguenze sul traffico aereo: si verificheranno quindi ritardi e saranno possibili cancellazioni di alcuni voli. I cantieri saranno avviati lunedì 11, ma durante il primo giorno non dovrebbero causare alcun disagio.