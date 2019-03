del vice ambasciatore britannico per l’Italia Ken O’Flaherty, del console generale e direttore DIT Italia (Department for International Trade), Tim Flear, del console generale aggiunto Danielle Allen. Presenti all’incontro il presidente di Confindustria Catania Antonello Biriaco; i vicepresidenti di Sicindustria, Nino Salerno e di Confindustria Siracusa, Domenico Tringali; l'assessore comunale alle Attività produttive Ludovico Balsamo.ha detto il vice ambasciatore Ken O’Flaherty nel suo discorso di apertura -. E la Sicilia, essendo una regione dinamica, che si colloca al nono posto in termini di esportazioni nel 2017, non poteva non essere al centro di questa nostra strategia". In merito allo stato dei negoziati tra Londra e Bruxelles sulla Brexit ha spiegato:"L'accordo di recesso resta il migliore strumento per la protezione degli interessi dei cittadini e delle aziende. Il governo britannico resta impegnato a conseguire un'uscita dall'Ue secondo procedure ordinate e senza produrre contraccolpi per i cittadini e per le imprese". Sui concittadini d’Oltremanica ha aggiunto: “oltre 600.000 italiani vivono nel Regno Unito, e la loro presenza è fortemente apprezzata e rispettata. Siamo fiduciosi che anche dopo Brexit, gli italiani continueranno a godere delle stesse opportunità formative e lavorative nel Regno Unito. E che continueranno a contribuire positivamente alla vita economica del Regno Unito”.che punta al dialogo e alla conoscenza reciproca fra i nostri Paesi – ha affermato Biriaco - . Un segnale incoraggiante in un momento di incertezza per i nuovi scenari che si aprono con l’uscita del Regno Unito dall’Ue. Ma c'è la volontà comune di collaborare e superare gli ostacoli. Prodotti agroalimentari, settore farmaceutico e comparto hi- tech sono i fiori all’occhiello del nostro territorio e su questi puntiamo per allargare gli orizzonti delle nostre imprese che sempre più devono fare leva su qualità, innovazione e tipicità".- sono veramente lieto di poter rafforzare ancora di più la collaborazione con le realtà di questo magnifico territorio, a partire da Confindustria, e le aziende che operano in questa zona. L’obiettivo della nostra iniziativa è proprio intensificare la cooperazione e far conoscere le opportunità di business per le aziende italiane e per quelle britanniche. L’export vitivinicolo siciliano verso il Regno Unito è un chiaro esempio del notevole apprezzamento di cui godono i migliori prodotti di questa terra nel nostro paese”.Jacopo Muzina (Copernico), Antonio Perdichizzi (Tree), Claudia Giunchiglia e Davide Allegra (DIT Italia).