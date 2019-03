in vigna e, in tantissimo casi, ancora perno solido e inalienabile delle aziende vitivinicole, che in prevalenza restano a conduzione familiare. Solo che, in passato, restavano nascoste, tra i filari e le botti, rappresentando il “motore immobile” di molte realtà., era il 1988, è oggi una delle protagoniste del settore, elemento di conoscenza, diffusione, marketing. Una rete di professioniste - sono oltre 800 le associate - che ha deciso di emergere, con forza e grande preparazione, in un modo immaginato come prevalentemente maschile ma, in realtà, da sempre lavora intensamente per un settore che oggi vale milioni di euro, in particolare per quel che riguarda l’Etna e la provincia di Catania.la produzione di bottiglie a marchio Doc in sei anni, chiudendo il 2018 con 26.990,11 ettolitri di vino Doc. Una crescita vertiginosa, riporta ancora il sito, se confrontata con il 2012 quando gli ettolitri di vino prodotti erano stati 9.468,93, una cifra che corrisponde a circa un milione e 262 mila bottiglie. Crescono anche le aziende che vinificano e imbottigliano (in pratica quasi tutte) giunte nel 2018 a quota 108. Anche qui nulla di paragonabile nel mondo del vino se si confronta questo dato a circa quindici anni fa quando le aziende etnee si contavano sulle dita delle mani.Le donne del vino - e le donne sono sempre più numerose. Come dice la nostra presidente regionale, Roberta Urso: la vigna è donna e di conseguenza anche il vino”.Questo è fondamentale. L’imprenditoria femminile nel settore è cresciuta moltissimo, e questo credo sia legato a una formazione più dettagliata, legata molto alla passione che la donna mette in questo ambito. Più si diffonde la cultura del vino, più le donne trovano spazi all’interno dell’industria. Il vino ormai è cultura, storia, tradizione. È un elemento che racconta un territorio da tanti punti di vista: dalla vigna alla cantina alle persone che, nei secoli, vi si sono dedicate.Chi beve vuole ascoltare una storia. Vuole sapere cosa beve. Il vino è storytelling di un territorio, di una famiglia. Sopratutto in Sicilia, le aziende vitivinicole sono prevalentemente familiari, legate al nucleo familiare del passato, passa di generazione in generazione e, in taluni casi, il patrimonio passa alla donna.Noi, in particolar modo, ci sentiamo legati alla terra, all’agricoltura. Gli ultimi dati della Coldiretti dicono che il 28 per cento delle donne imprenditrici del vino partono direttamente dalla vigna, dal la terra. Siamo agricoltori.È quello che noi ci auguriamo. Io ad esempio mi auguro che i miei figli non se ne vadano dalla Sicilia e continuino a portare avanti la nostra tradizione di legame con il territorio e con la terra in senso stretto. Spero continuino nella promozione di una Sicilia che ha tanto da offrire e da raccontare. Dobbiamo lavorare sulla nostra regione, che oltre ad avere vino, storia, cultura, molti siti archeologici, ha possibilità infinite. Non occorre andare altrove.L’Etna resta il nostro fiore all’occhiello. Ma, in generale, tutto il vino siciliano sta crescendo nel mondo. Vino in bottiglia, perché prima il vino siciliano si vendeva sfuso o si utilizzava il vino da taglio. Questo, grazie a molte aziende grosse del territorio, è stato modificato. Il ruolo della Sicilia è cambiato e i margini sono in forte crescita.Attualmente sono cresciute, sia le imprenditrici che le figure in cantina e in vigna. Sull’Etna persiste la tradizione che in vigna lavorano le donne.Devo dire che a me, a oggi, non è mai accaduto di subire atteggiamenti sessisti e in generale, non mi è capitato mai. Però, di questi casi ahinoi ce ne sono e contrastare questa cultura è tra gli obiettivi della nostra associazione.L’evento per noi più importante è La festa delle donne del vino perché lo abbiamo creato noi. Durante il resto dell’anno, partecipiamo a iniziative, eventi e congressi, altro palcoscenico dove abbiamo voci è il Vinitaly, con convegni, degustazioni, legate solo alle donne del vino. Crescono anche le donne sommelier, grazie anche all’associazione che ha messo in piedi dei programmi di formazione per le donne che vogliono lavoro nel settore. La festa è anche legata alla produzione, all’enoturismo, in grande crescita. Quasi tutte le aziende hanno modificato il modo di accogliere cliente e turista. La nostra presidente attuale a questo tiene in particolare: ol turismo rappresenta un importante fatturato per le aziende, che cresce in maniera esponenziale. Un turismo sostenibile che ha in se il marketing territoriale.