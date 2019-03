L'imprenditore del settore delle pulizie era stato arrestato dalla Guardia di Finanza lo scorso 7 febbraio nell'ambito di un'inchiesta coordinata dal pm Fabio Regolo. Il Tribunale della Libertà, collegio presieduto dal giudice Enrico De Masellis, ha accolto il ricorso presentato dai suoi difensori, gli avvocati Francesco Antille, Alessandro Coco e Luca Mirone, avverso l'ordinanza emessa dal Gip di Catania, Ettore Cavallaro ed ha disposto l'immediata remissione in libertà dell'ex patron della Oscar Bril. L'ordinanza è stata depositata dopo l'udienza che si è celebrato lo scorso 5 marzo. Bisognerà attendere le motivazioni, che saranno depositate tra 45 giorni, per capire quali valutazioni hanno portato i giudici ad annullare la misura cautelare ai domiciliari. "Piena soddisfazione" per la liberazione di Zappalà è stata manifestata dai tre difensori, attraverso una nota.