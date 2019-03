La turista, che era in compagnia del marito, è stata aggredita ieri mattina intorno alle 9 al termine di una visita in Cattedrale. Per opporsi al rapinatore è caduta a terra insieme al marito, senza tuttavia riportare gravi conseguenze. La vittima ha lasciato la città ringraziando il personale della squadra mobile per la tempestività dell'intervento. Enrico Meli, hanno poi accertato gli investigatori, che ha anche l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, era giunto a Catania a bordo di un'auto risultata rubata nei giorni scorsi in provincia di Enna. (ANSA).