Prima della violenta collisione l'occupante di una delle due unità si è tuffato in acqua. Nessun ferito tra i passeggeri che sono stati subito soccorsi e portati a bordo dei mezzi navali della Guardia Costiera, ma soltanto una grande paura per tutti. I militari intervenuti hanno anche verificato che sul luogo dell'impatto non era presente prodotto idrocarburico sversato a seguito dell'incidente. Sono in corso accertamenti per verificare le responsabilità sull'accaduto. Visto che le condizioni meteo-marine erano praticamente di ottima visibilità, assenza di vento e mare calmo, la guardia costiera ritiene che la causa dell'incidente possa essere dovuta una disattenzione da parte di uno dei due conduttori delle imbarcazioni da diporto. (ANSA)