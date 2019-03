Rifiuti: sospesa interdittiva antimafia per Ecocar

La prefettura di Latina, che aveva emesso oltre un anno fa l'interdittiva, ha infatti disposto l'ammissione della società al controllo giudiziario per due anni, nominando contestualmente un nuovo amministratore giudiziario, che ha preso il posto dei due commissari nominati dall'Ufficio di governo nel febbraio 2018.ha previsto l'istituto del controllo giudiziario delle aziende, una misura di prevenzione il cui obiettivo è di recuperare le imprese infiltrate dalle organizzazioni criminali, nel quadro di una disciplina che bilanci in modo più equilibrato i diversi interessi coinvolti nella materia; una misura innovativa, che non comporta alcuno "spossessamento gestorio", configurando dunque un intervento meno invasivo rispetto a quello dell'amministrazione giudiziaria. Si tratta di una "vigilanza prescrittiva", condotta da un commissario giudiziario nominato dal Tribunale, cui viene affidato il compito di monitorare dall'interno dell'azienda l'adempimento di una serie di obblighi di compliance imposti dall'autorità giudiziaria. Nella città di Caserta l'Ecocar opera in regime di proroga dopo che è scaduto il contratto di appalto un anno fa. (ANSA).