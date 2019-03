Il giorno di quell’operazione tornò alla ribalta il nome dell’inventore della penna pistola: il catanese Guglielmo Ponari, scomparso qualche giorno fa. Morte naturale. Già negli anni ’70 conquistò l’appellativo di ‘artigiano delle armi’, quando per la prima volta sono comparse a Catania le penne pistola. Le cronache dell’epoca raccontavano che Ponari le aveva create nel 1963 ispirandosi alla serie 007. Così da apprendista idraulico, il catanese è diventato un fabbricante di armi. E la penna pistola riscosse un immediato successo nella malavita catanese e nel mercato clandestino delle armi. L’arma permetteva di fare esplodere un proiettive 6.35. Ponari sarebbe diventato uno dei principali fornitori di armi della criminalità organizzata e non solo catanese. Le sue micidiali armi sarebbero state usate - si legge in alcuni articoli dell’epoca - nella strage di via dell’Iris del 1982.A Messina fu bloccato perché stava trasportato delle pistole, sempre costruite da lui artigianalmente, che - secondo l’accusa - erano destinate ai boss di Tortorici. Ma è il 1982 quando a Lineri, frazione di Misterbianco, gli investigatori scoprono il laboratorio di armi. Fabbricava pistole, mitra e silenziatori. Sempre negli anni ’80 a Torino fu scoperto un arsenale che includeva diverse penne pistole, inventate da Ponari. L’arma è finita anche tra le esposizioni del museo delle armi di Roma.Uno dei suoi ultimi arresti risale al 2010 quando la Squadra Mobile di Catania sequestrò pistole e anche il suo “laboratorio”. Nel 2017, poi finì nuovamente in manette per un aggravamento della misura cautelare dopo le continue violazioni dei domiciliari.