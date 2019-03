. Tre ragazzi, travolti da un'onda e inghiottiti dal mare. Padre Francesco inizia a raccontare la favola.Quando aveva fame, una ragazza bionda provvedeva al suo bisogno. O meglio, fin da quando era nato, o almeno fin da quando la sua mente poteva ricordare, qualcuno aveva sempre deciso a che ora aveva fame e a che ora l’acqua nella quale sguazzava era abbastanza sudicia da essere cambiata. Non aveva mai dovuto chiedere nulla e non si era mai posto problema. Ogni giorno, ad una determinata ora, la ragazza arrivava e gettava alimenti triturati nella vaschetta. Poi, ogni settimana, lo metteva in un bicchiere e cambiava l’acqua. Era quello il momento più emozionante, cinque minuti in cui il mondo era si ancor più ristretto, ma pareva comunque diverso. Niente più.Era stupefacente quanta acqua ci fosse in quel mondo. E, pensò, ancor più stupefacente era che il mondo era così vasto. Si accorse che non si era mai chiesto quanto grande fosse il mondo e se, in questo grande mondo, ci fossero altri come lui. Da quel dì ogni giorno la ragazza bionda lo portava sul davanzale un paio d’ore e lui passava quel tempo a guardare quel grande mare in cui non avrebbe mai nuotato. Poi, quando rientrava nella casa, trascorreva le altre ore a pensare che l’acqua sempre acqua è, ma non sempre ha lo stesso valore.Fu così che una pallonata scagliata con troppa veemenza colpì il vaso del pesciolino rosso sistemato sul davanzale. Questo cadde e il pesciolino fece un così gran volo che finì in mare. Non gli pareva vero, quel sogno remoto era finalmente realtà, ora era nel mare aperto e poteva esplorare quel mondo a lungo negatogli. Era così abituato a nuotare in cerchio che non riusciva quasi ad andare dritto.Il pesciolino rosso scoprì infatti che i suoi simili erano grandi e spietati e tutto il mondo pareva un gran rincorrersi dove i deboli finivano sempre sconfitti e mangiati. Nessuno era interessato a parlare con lui e tutti occupavano il loro tempo a guardarsi le spalle dai più grossi e a cacciare i più piccoli. Ebbe presto nostalgia della sua vasca e cercò rifugio tra gli scogli, dove vedeva quelle figure umane che gli ricordavano un passato più felice. Un giorno uno di questi umani allungò un retino verso lui e il pesciolino rosso non oppose resistenza. Quel grande mare non era il suo mondo.Qui passava le sue giornate, appeso attraverso un gancio di ferro al baraccone di un carro ambulante. Alle fiere di paese i bambini lo guardavano e indicavano, mentre lui poteva muovere solamente la pinna, senza spostarsi che di un centimetro. Vicino a lui c’erano altri pesciolini rossi, anch’essi imbustati e perciò impossibilitati ad un qualsiasi contatto. Si era salvato da quell’inferno di mare, ma si ritrovava in uno spazio angusto, dal quale vedeva i suoi simili, ma non poteva comunicare.Pensò che presto sarebbe ritornato in una vasca e li avrebbe terminato i suoi giorni. Lontano dai cattivi, ma solo. Il ragazzo camminò fino alla stazione del paese. Strano posto per abitare, pensò il pesciolino rosso. Ma il ragazzo non abitava li. Si sedette su un muretto circolare. All’interno di questo cerchio di mattoni il pesciolino poteva vedere una fontana zampillante e al suo interno una decina di pesci rossi come lui. Il ragazzo notò che il pesciolino rosso fissava la fontana. Alzò il sacchetto all’altezza del suo sguardo e lo guardò attraverso la plastica. Il pesciolino rosso lo fissò negli occhi a lungo. Passarono dieci, venti, trenta secondi in cui i due continuarono a fissarsi negli occhi. Poi il ragazzo si alzò, si voltò verso la fontana, aprì la busta e gettò il suo contenuto nell’acqua.Visse i rimanenti anni in quella fontana con altri pesciolini rossi. Ogni tanto quel ragazzo che gli aveva donato la vita ritornava e portava un suo simile. Con qualcuno andava d’accordo, con altri no, ad alcuni, pochi, volle anche molto bene. Quando se ne andò, se ne andò felice. Aveva trovato la sua strada.""Si Enrico, è proprio così e tu lo vivi già da domenica 24 febbraio insieme a Margherita e a Lorenzo. Cristo Gesù ha vinto la vostra morte legandovi con se. Se la morte costituisce la fine della nostra libertà è pur vero che continuiamo ad essere liberi perchè agganciati dalla e alla libertà di Dio che in Gesù risorto ogni vincolo è liberato. Caro Enrico, il poterti ritrovare e consegnarti alla tua Famiglia, a mamma Antonella, a papà Piero ai fratelli: Salvo, Claudio e Daniele, ai tre nipoti, come ai tuoi parenti ed amici è un grande dono di Dio".ma di cibi forti che nutrono la persona e che la fanno essere con le spalle larghe e robuste. Cara Città di Acireale, l'esperienza di questi 8 giorni segna un cambiamento virtuoso: la solidarietà nello stare vicino alle famiglie coi gesti più umani e confortevoli; il cercare Enrico giorno e notte fino a trovarlo, donando il nostro tempo oggi ci dice che abbiamo digiunato e digiunato nel segreto della nostra vita. I vari appelli ed aiuti ci hanno aperto al dono dell'elemosina; di chi grida aiuto e chi risponde a questo grido in gratuità, e così è stato.Ed alla preghiera mi risuonava la parola di Gesù: "A chi bussa sarà aperto e a chi chiede sarà dato". Abbiamo pregato tanto e creduto a questa parola di Gesù. Adesso mio Enrico non sei più servo della morte, ma amico della vita eterna. Sarà la preghiera, i ricordi che alimenteranno a consolazione.. Presentati come suo sposo dinnanzi alla tua fidanzata Margherita. È partita vestita da sposa. È strano, di solito ad attendere alla soglia della porta in chiesa nel giorno delle nozze è lo sposo, ma in cielo tutto è una sorpresa. Dio benedica le vostre nozze alla presenza di Lorenzo come vostro testimone insieme ai santi e beati e noi qui in terra. Gli angeli suonino per voi tre.. Benedite noi tutti. Benedite Le vostre famiglie, benedite i vostri amici, benedite i soccorritori, benedite le Forze dell'Ordine, benedite la Città di Acireale. Chiede nella vostra benedizione che ci sia elargito ed esercitato il Sale della Prudenza. Enrico - conclude padre Mazzoli - a te chiedo una seconda benedizione. Benedici ancora la tua famiglia, Benedici chi ti ha trovato: Saro, Nino e Giorgio, benedici i pescatori, benedici i sub volontari ed infine benedici anche me. Enrico nuota verso il Paradiso".