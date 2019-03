Il deputato dem solleva la questione ufficialmente e chiede al governo Musumeci “notizie sulla legittimità delle procedure adottate dal Comune di Acireale”.scritte nel più rigoroso burocratese. In particolare, Luca Sammartino prende di mira la gestione delle aree di sosta a beneficio dell’ente fondazione Carnevale di Acireale. “Profili di criticità – si legge in un punto – emergono in ragione della circostanza che tale affidamento sia stato operato in assenza di specifica istruttoria procedimentale ed in favore di un soggetto che – per quanto sottoposto a controllo analogo – non presenta i requisiti previsti dalla vigente disciplina per poter beneficiare dell’affidamento in modalità “in house” di servizi pubblici, stante peraltro che la gestione di parcheggi non rientra certamente fra le finalità istitutive della Fondazione e che la medesima non possiede le capacità tecniche e strutturali per la gestione di tali servizi”.“quali iniziative s’intenda adottare – è scritto nell’interrogazione – al fine di verificare la legittimità di atti e procedimenti e se, in particolare, s’intenda immediatamente attivare i poteri ispettivi e sanzionatori previsti dalla vigente legislazione regionale, anche a tutela dell’imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione”.