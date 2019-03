Lo annunciano i sindacati trasporti di Cgil, Cisl, Uil e Ugl "non avendo avuto risposte certe sul futuro dell'azienda e sulle corresponsioni degli stipendi" dopo "gli incontri con il sindaco Salvo Pogliese e il presidente dell'Amt, Giacomo Bellavia" "Riteniamo opportuno e doveroso nei confronti di tutto il personale dell'Amt e dei cittadini catanesi - affermano i sindacati in una nota congiunta - concentrare le forze e dare forma a un unico fronte di protesta per salvare l'Amt da possibili futuri tagli. Chiediamo a tutti i cittadini catanesi di collaborare e partecipare alla prossima manifestazione con lo sciopero generale del 30 marzo prossimo per chiedere a chi ci governa risposte certe per salvare la nostra storica azienda, che da oltre 60 anni trasporta i cittadini catanesi impegnando 640 lavoratori che oramai sono stanchi delle solite promesse da marinaio". (ANSA).