La vittima, una donna proveniente da fuori provincia, accompagnata da un’amica si è recata ieri pomeriggio all’Ospedale Garibaldi Centro per delle visite mediche programmate. All’uscita dal nosocomio si sono accorte che la Fiat Panda con la quale avevano raggiunto il capoluogo etneo era stata rubata. In preda alla disperazione, le due donne, dopo qualche minuto, sono state avvicinate da due parcheggiatori abusivi che si sono offerti per far ritrovare l’auto alla vittima dietro un compenso fissato in 700 euro, precisando che se avesse accettato la proposta si sarebbero dati appuntamento dopo circa un’ora all’incrocio tra le vie Mogadiscio e Asmara.I militari si sono appostati in modo da avere sotto controllo la zona teatro dell’appuntamento che, allo scadere dell’ora ha visto materializzarsi i due soggetti dinanzi le donne. Ricevuta la somma i malviventi hanno invitato la vittima ad attenderli nella vicina piazza Santa Maria di Gesù, luogo in cui, dopo circa un’ora, si è presentato il minorenne a bordo di uno scooter indicando il luogo dove la signora poteva andare a ritirare l’auto. A quel punto i militari, dopo essersi assicurati che la macchina fosse stata restituita alla vittima, sono intervenuti bloccando ed ammanettando il terzetto.I due fratelli sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza, mentre il minorenne è stato tradotto nel centro di prima accoglienza del capoluogo etneo.