traeva in arresto il pregiudicato Antonio Conigliaro, classe '65, responsabile del furto di un bagaglio, avvenuto nel piazzale antistante la fermata dei pullman extraurbani dell’aerostazione Vincenzo Bellini., attraverso approfondite indagini effettuate con l’aiuto dei sistemi di videosorveglianza, hanno accertato che il reato era stato portato a segno a opera di un uomo che, approfittando della calca di passeggeri in attesa dell’arrivo dei pullman, si era appropriato di un trolley di colore blu, precedentemente riposto dalla proprietaria all’interno del bagagliaio del bus, per poi dileguarsi. Le ricerche prontamente avviate, davano esito positivo: l’uomo è stato immediatamente rintracciato e arrestato. Il bagaglio è stato restituito alla legittima proprietaria.