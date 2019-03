Nel giorno dell'ultimo saluto a Enrico, il giovane travolto dalla mareggiata nel porticciolo di Santa Maria La Scala insieme a due amici, le parole di Salvatore Cordella, il fratello, arrivano dritte al cuore. Il suo corpo è stato trovato per ultimo, quando ormai le ricerche erano state sospese, da tre sub professionisti a pochi metri di profondità, a breve distanza dalla riva.ha tenuto accesa la speranza di poter riabbracciare quel giovane che tutti amavano. Nonostante il Carnevale, pescatori e sub professionisti, mentre vigili del fuoco e capitaneria di porto aveva mollato gli ormeggi, hanno continuato a pattugliare i fondali, concedendo un ultimo abbraccio alla madre che, disperata, lo aveva atteso a lungo su quel molo teatro della tragedia, in una sera maledetta.“Spero che tu capisca – ha detto il fratello Salvatore Cordella - che io ti vedevo così come un figlio non come un fratello”.“Ora non sei più qui con noi – conclude il fratello - ma un giorno ci rincontreremo ne sono sicuro e giuro che non ti farò arrabbiare più ciao piccolo mio”.Sulla pagina facebook in memoria di Enrico, un'amica lo esorta a mantenere la promessa, di “esserci, se dovesse avere bisogno”. E ancora: “Dovevi essere qui, non lassù!”.“Aiuta la tua famiglia – scrive Mariella - a superare questo grande dolore insieme ai tuoi amici che hanno avuto il tuo stesso destino crudele”.