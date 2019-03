La Procura della Repubblica di Ancona ha aperto un fascicolo ipotizzando i reati di omicidio colposo e lesioni colpose. Al momento non ci sono indagati nel registro degli indagati. Il drammatico incidente è costato la vita a un gruista residente a San Salvo (Chieti), dipendente della multinazionale, mentre due operai di una ditta esterna, la 'Bambini Spa' di Ravenna, un 52enne di Catania e un 47enne di Mola di Bari, sono rimasti feriti. La Procura ha inviato sulla piattaforma, già ieri, i tecnici della guardia costiera e dei vigili del fuoco per il sequestro della gru, precipitata in acqua, e per ricostruire una prima dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità penali.