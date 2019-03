A parlare sul banco dei testimoni, davanti ai giudici della prima sezione penale del tribunale di Catania, presieduta da Roberto Passalacqua, è Gaetano Debole, imprenditore edile vittima, secondo la Procura di Catania, di estorsione aggravata dal metodo mafioso. A fare da tramite alle richieste di Giuseppe D'Agata, più noto come Don Pippo, sarebbe stato l'architetto Gaetano Di Fato, funzionario dell'ufficio tecnico comunale di Riposto. I due imputati, assistiti il primo dall'avvocato Enzo Iofrida ed il secondo dai legali Giuseppe Grasso ed Attilio Floresta, sono accusati di aver estorto denaro all'imprenditore aggiudicatario dei lavori di ristrutturazione del Museo del vino, di proprietà del Comune di Riposto.“Prima di iniziare i lavori – racconta l'imprenditore – feci un sopralluogo in via De Maio, una piccola strada senza uscita. Mi resi conto che il luogo era particolare e decisi quindi di far installare un sistema di videosorveglianza”. Poco dopo però si registra il primo danneggiamento. Una delle telecamere viene distrutta. “Si presentò in cantiere un tizio – prosegue Debole – dicendo che era stato lui a danneggiare quella telecamera perché inquadrava la propria abitazione. Capii che quella era una zona di spaccio. Non denunciai l'episodio ai carabinieri perché il danno era esiguo”. All'inizio tutto sembra procedere per il meglio. Gaetano Di Fato, uno dei direttori dei lavori, si reca in cantiere quasi tutti i giorni. A metà aprile quest'ultimo invia all'imprenditore una planimetria con una strada di collegamento da realizzare. “Non era prevista dal progetto – spiega in aula il teste – Quando mi recai da Di Fato per discutere della variante, mi disse che alcuni delinquenti locali si erano offerti per la guardiania del cantiere. All'inizio non specificò la somma richiesta. Mi disse, inoltre, di non ricordare il nome del soggetto che comandava nella zona, di sicuro però abitava vicino al cantiere ed aveva una voce roca a causa di un intervento chirurgico alla tiroide”.. Pochi giorni dopo l'imprenditore viene convocato dai carabinieri della Compagnia di Giarre e sporge denuncia. L'uomo racconta anche di un altro strano episodio. Un soggetto sarebbe venuto in cantiere per chiedere un secchio di calce. L'imprenditore, messo dai militari di fronte ad un album fotografico, indica un pregiudicato del luogo, salvo poi riconoscere dopo due settimane Giuseppe D'Agata. Pochi giorni dopo in cantiere viene rinvenuto un cappio. A quel punto Debole si reca da Di Fato e gli chiede di indicargli il nome di chi si era proposto per la guardiania. “Sbagliai il riconoscimento perché quando giunse in cantiere ero un po' distante e c'era una rete davanti – dice in aula Gaetano Debole – Quando Di Fato mi fece conoscere D'Agata, lo riconobbi subito. Aveva la stessa voce roca del soggetto venuto in cantiere”. Una settimana dopo il funzionario comunale avrebbe chiarito l'importo richiesto da Don Pippo: 1000 euro, insieme all'assunzione di due operai. Il 25 maggio viene fissato un appuntamento tra Debole e Di Fato per discutere della perizia di variante. L'imprenditore indossa un apparecchio body cell per registrare tutto e porta con sé 1000 euro fotocopiati poco prima dai carabinieri. All'ufficio tecnico comunale si presenta anche Giuseppe D'Agata. Un incontro non previsto. I tre scendono in strada e lì Gaetano Debole dice di aver con sé la somma richiesta. “D'Agata mi ha detto di mettere i soldi nella sua buca della lettera – dichiara l'imprenditore – Ma io ho insistito per consegnarglieli. A quel punto ci siamo spostati sotto casa di Don Pippo. Ho chiesto a Di Fato di accompagnarmi. Ho iniziato a consegnare i soldi a D'Agata e quando sono arrivato a 350 euro mi ha fermato, dicendomi che il resto me li avrebbe dati il mese successivo. Poco dopo sono intervenuti i carabinieri”.I DUBBI. Il collegio difensivo solleva dubbi sulle dichiarazioni della parte offesa. Innanzitutto sullo scambio di persona durante il riconoscimento fotografico. Su richiesta del legale Enzo Iofrida il tribunale acquisisce, con il consenso delle parti, il fascicolo fotografico sottoposto a Gaetano Debole. Altro punto evidenziato dall'avvocato Attilio Floresta riguarda l'insistenza mostrata dall'imprenditore nel richiedere la presenza dell'architetto Di Fato durante la consegna del denaro. “Sono stato io a volere la presenza di Di Fato – spiega Debole – perché era stato lui a fare da tramite”. Un altro dettaglio non convince. Come sottolinea l'avvocato Giovanni Grasso, il funzionario, che secondo la vittima avrebbe fatto da tramite per l'estorsione, non conosceva nemmeno il nome di Giuseppe D'Agata.Il prossimo 18 giugno saranno sentiti gli ultimi testimoni dell'accusa.