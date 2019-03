e al quartiere pescheria. È uno splendido barocco catanese quello che fa da sfondo a Tuttaposto, il film di GianniCostantino le cui riprese sono in corso proprio a Catania.che, smessi i panni del commissario più famoso della televisione veste quelli di un Rettore non proprio retto. Insieme a lui, in scena, Roberto Lipari - tra gli autori e sceneggiatori, Viktoriya Pisotska, Luca Zingaretti, Monica Guerritore, Silvana Fallisi e Ninni Bruschetta e alcune importanti personalità locali, come Gino Astorina.Medusa racconta la storia di Roberto, studente universitario in un ateneo in cui i docenti vendono esami, assumono solo amici e parenti, e sono dediti alla raccomandazione. Il padre di Roberto è anche il Magnifico Rettore. Una commedia leggera ma dai contenuti attualissimi. “Trovo che sia una gran bella scrittura - ha commentato Zingaretti - una commedia garbata e credo che chi la guarderà si divertirà come ci stiamo divertendo noi a girarla”. E su Catania: "Una città straordinaria per bellezze architettoniche, per amicalità delle persone, per bellezze naturali che la circondano. Insomma, un posto bellissimo dove vivere".Salvo Pogliese, che ha “ceduto” la propria stanza, diventata nel film la stanza del Rettore.