La decisione è della Terza Sezione del Tribunale di Catania al termine del processo per direttissima che si è svolto stamattina. Salici, assistito dall'avvocato Andrea Gianninò, era stato arrestato due giorni fa dalla Squadra Mobile per detenzione di armi e munizioni. Gli agenti, a seguito di una perquisizione hanno trovato occultati all’interno di uno zainetto, una pistola semiautomatica calibro 9x21, due caricatori riforniti, un silenziatore per arma corta e circa 100 cartucce di vario calibro.