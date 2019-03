Ad accogliere l'arrivo della salma è una Cattedrale già piena: all'arrivo del corteo funebre, la folla raccolta davanti all'entrata fa partire un applauso, che prosegue all'interno della chiesa. Alle esequie, oltre al sindaco di Acireale Stefano Alì, sono presenti rappresentanti della Polizia, della Croce Rossa e del nucleo sommozzatori impegnato nelle ricerche delle scorse settimane. Il corpo di Enrico Cordella è stato ritrovato lunedì sera, l'ultimo dei tre ragazzi coinvolti nell'incidente che li ha trascinati nel mare di fronte a Santa Maria la Scala. Cordella era a pochi metri di profondità, ed è stato avvistato dopo giorni di ricerche fatte dalla Capitaneria di porto, dai Vigili del fuoco e da pescatori e sub professionisti. Alle esequie, oltre al sindaco di Acireale Stefano Alì, sono presenti rappresentanti della Polizia, della Croce Rossa e del nucleo sommozzatori impegnato nelle ricerche delle scorse settimane. Il corpo di Enrico Cordella è stato ritrovato lunedì sera, l'ultimo dei tre ragazzi coinvolti nell'incidente che li ha trascinati nel mare di fronte a Santa Maria la Scala. Cordella era a pochi metri di profondità, ed è stato avvistato dopo giorni di ricerche fatte dalla Capitaneria di porto, dai Vigili del fuoco e da pescatori e sub professionisti.

E' il parroco di Santa Maria la Scala Francesco Mazzoli a salutare Enrico Cordella durante i suoi funerali, in una cattedrale di Acireale piena di persone. Cordella è stato ritrovato lunedì sera, dopo che il 24 febbraio scorso un'ondata lo aveva trascinato in mare insieme alla fidanzata Margherita D'Agata e all'amico Lorenzo Quattrocchi. "Caro Enrico, il poterti ritrovare e consegnare alla tua famiglia è un grande dono di Dio": non riesce a trattenere le lacrime don Mazzoli, che nei giorni delle ricerche aveva lanciato un appello a tutti i pescatori e gli abitanti di Santa Maria la Scala per impegnarsi nelle ricerche di Cordella. Per questo, il parroco nella sua omelia elogia la città di Acireale: "Questa esperienza segna un cambio virtuoso- dice don Mazzoli - la solidarietà con la famiglia, il cercare Enrico giorno e notte, tutto questo ci dice che abbiamo digiunato. Gli appelli ci hanno aperto al dono dell'elemosina, di chi chiede aiuto e di chi lo da con gratuità".