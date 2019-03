L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Onlus (A.I.F.V.S.), a stretto contatto con “Sicilia Risvegli Onlus”, organizza, in occasione del secondo anniversario dalla morte di Domenico Crisafulli, il triangolare di calcio in memoria di Salvatore e Mimmo Crisafulli e di tutte le vittime della strada. All’evento sportivo, che si terrà domenica 10 marzo alle ore 17:00 presso il campo “Nuova A.R. Barriera” di Catania, parteciperanno la Rappresentativa CSD Citta' di Catania, rappresentativa “Amici di Mimmo” e la locale rappresentativa AIFVS Onlus – Catania.L’intendo è rafforzare la cultura della sicurezza stradale per coinvolgere i ragazzi attraverso lo sport e, in particolare, il calcio. La sicurezza al primo posto per sviluppare in ogni giovane guidatore l’attenzione sui pericoli sulle strade, stimolando la coscienza e rispetto delle regole del Codice della Strada.Siamo orgogliosi che Pietro Crisafulli abbia intrapreso il difficile compito di diventare responsabile della nostra associazione per la sede di Catania, perché aiutare le altre persone è sempre un merito incredibile e noi come A.I.F.V.S. abbiamo ampiamente dimostrato di essere presenti sui territori, aiutando chi vive un grande dolore. Solo una vittima può capire un’altra vittime – conclude il veronese - e in quest’occasione Pietro si pone come un riferimento importante in Sicilia capace di fronteggiare le debolezze della giustizia, dei comuni, delle strade, della circolazione e degli utenti della strada”.