e il conseguente commissariamento. I Cinque Stelle evidenziano una stasi assoluta anche nelle attività ordinarie che sta condannando l’intera comunità di Trecastagni.pentastellato locale con la senatrice Drago – un’agonia della comunità che dura da mesi e che ci sta portando verso il baratro. Non vogliamo assistere inermi all’estrema unzione di un paese fatto da gente onesta, laboriosa e che non merita una paralisi di queste proporzioni, né un marchio infamante come quello della criminalità.lo scorso maggio e purtroppo abbiamo visto, come primo atto, il blocco dei festeggiamenti dei nostri patroni Sant' Alfio, San Filadelfo, San Cirino. Il commercio cittadino vive grazie agli eventi e alla programmazione, ma purtroppo nemmeno a Natale e a Carnevale vi è stato un calendario in grado di essere attrattivo né per i nostri concittadini né per i visitatori.lentamente morirà. A ciò si aggiunge il gran numero di strutture comunali chiuse da tempo perché inagibili. Siamo i primi a chiedere il rispetto delle norme di sicurezza per l’incolumità dei cittadini, ma serve anche accelerare le procedure di agibilità poiché a pagare, ancora una volta, lo scotto siamo tutti noi.“La Carlina”. Così come attendiamo con ansia che si rialzi il sipario del Teatro Comunale “Scalia”, vero e proprio fiore all’occhiello del paese, e del Museo d’Arte sito nell’ex Convento che potrebbe imprimere una svolta culturale alla vita cittadina. Una Trecastagni senza iniziative, senza centri sportivi, senza scuole, senza teatro, senza cultura è una Trecastagni senz’anima.– e da qui al voto rischiamo di ritrovarci una città desertificata. Al di là delle difficoltà di bilancio chiediamo ai commissari di avviare una interlocuzione con la cittadinanza, con le associazioni di categoria, con le forze vive della comunità per individuare insieme soluzioni. Il commissariamento non si trasformi in una punizione”.