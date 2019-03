CATANIA - Primarie: i dati definitivi. Affermazione netta di Nicola Zingaretti. A ventiquattro ore dalla chiusura dei seggi, i dem si affidano alla loro pagina facebook per rendere noti i dati ufficiali della consultazione di domenica. A Catania città si sono recate alle urne 7746 persone. La lista a sostegno di Maurizio Martina ha totalizzato 3151 preferenze, quella di Roberto Giachetti 424. Il presidente della regione Lazio ha totalizzato 3620 voti così ripartiti: Piazza Grande Europa 957, Piazza Grande Sicilia 1744 e 919 di singole preferenze per Zingaretti. In provincia la musica non cambia. Su 13801 votanti, 4595 hanno scelto Martina, 1014 Giachetti e 10181 Zingaretti. I voti confluiti sul neosegretario sono così suddivisi: Piazza Grande Europa 4610, Piazza Grande Sicilia 3873 e 1698 Zingaretti. Il dato finale dell'affluenza è di 23048 votanti. In termini di preferenze Martina totalizza 7746 voti, Giachetti 1438 e Zingaretti 1380 ( Europa 5567, Sicilia 5617 e 2617 singoli per il segretario).