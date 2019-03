Dario Caruana è stato condannato a 10 anni, Davide Licciardello a 9 anni, Angelo Mirabile a 10 anni e Salvatore Aiasecca a 7 anni e 8 mesi. In primo grado tutti e quattro gli esattori del clan Santapaola erano stati condannati a 11 anni di reclusione. Contro la sentenza del 19 ottobre 2017 ha presentato ricorso sia la Procura che il collegio difensivo composto dagli avvocati Maria Caltabiano, Giuseppe Passarello, Alessandro Segreto, Ruggero Razza e Gabriele Celesti.E che per 10 anni avrebbero intascato la tangente dai vecchi gestori del Bingo di Misterbianco. Precisamente dal 2002 al 2012 gli imprenditori avrebbero pagato al clan somme che sarebbero variate negli anni dai 2500 ai 5000 euro al mese. Il gruppo del Villaggio Sant'Agata per un periodo avrebbe avuto come referente Antonino Santapaola, conosciuto come Nino U Pazzu . La posizione del fratello del padrino Nitto è stata stralciata per le sue gravi condizioni di salute che non permettono al boss di affrontare un processo.