I pm Raffaella Vinciguerra e Marco Bisogni non hanno fatto sconti. E al Gup hanno presentato richieste di pena pesantissime per tutti gli imputati dello stralcio abbreviato del maxi processo “Chaos”: questo il nome dell’inchiesta da cui trae origine. Un blitz che un anno e mezzo fa smantellò l’intero organigramma della famiglia Santapaola-Ercolano che si era riorganizzata dopo la retata Kronos dell’aprile 2016. Da Catania a Lentini, passando per il calatino. Il Ros documenta la mappa delle estorsioni e anche alcuni affari imprenditoriali tra Misterbianco e Scordia. Le telecamere degli inquirenti immortalano importanti summit mafiosi. Un vero e proprio “grande fratello” della mafia, che permette di cristallizzare, ancora una volta, l’alleanza storica tra i Santapaola-Ercolano e i Nardo di Lentini. I sostituti procuratori della Dda hanno chiesto la condanna a 20 anni di carcere di Francesco Caltabiano, ritenuto dagli inquirenti ai vertici dell'organizzazione nell’area siracusana. La stessa richiesta di pena è stata avanzata per Luca Marino, ritenuto a capo del gruppo di San Giovanni Galermo di Catania, e per Alfio Davide Coco, che invece è piazzato ai vertici della squadra della Stazione di Catania. Dodici anni, invece, la pena chiesa nei confronti di Orazio Di Grazia, detto Graziano, il presunto capo di Giarre. A Sebastiano Vespa, ritenuto il responsabile per il calatino, i due pm hanno chiesto al Gup una condanna a 12 anni e 5 mesi.Dalle indagini del Ros emergono pesanti fibrillazioni, che sono sfociate anche in un tentato omicidio. Quello di Mario Pappalardo, detto “patatina” (chiesti 8 anni di condanna, ndr). Per mettere pace serve l’intervento diretto di Antonio Tomaselli, uomo dal forte pedigree mafioso e personalità storica della famiglia Ercolano. Il boss avverte: quando ci sono stati problemi, la famiglia è pronta a tutto. E ricorda l’omicidio di Angelo Santapaola, non è servito nemmeno il cognome che portava a evitare la condanna a morte. Il cugino di Nitto, nel 2007, fu trovato carbonizzato nelle compagne calatine. I processi raccontano che fu ammazzato per decisione dei capi di Cosa nostra: insomma un caso di lupara bianca.Che si compone anche delle dichiarazioni di diversi pentiti, alcuni tra le file degli imputati. Come : Alessandro Caruso e Salvatore Bonanno. Quest’ultimo, prima del suo arresto nel blitz Carthago 2, che si è occupato di incassare i proventi del pizzo. Nelle sue mani è finita la carta delle estorsioni con nomi e cognomi.Rocco Biancoviso, 16 anni, Francesco Caltabiano, 20 anni, Salvatore Catania, 8 anni, Alfio Davide Coco, 20 anni, Angelo Di Benedetto, 8 anni, Santo Di Benedetto, 18 anni, Orazio Di Grazia, 12 anni, Carmelo Distefano, 12 anni, Carmelo Christian Fallica, 17 anni, Salvatore Fiore, 12 anni, Fabrizio Iachininoto, 12 anni, Giovanni La Mattina, 12 anni e 3 mesi, Salvatore Leonardi, 12 anni, Antonio Mangano, 12 anni e 3 mesi, Luca Marino, 20 anni, Roberto Marino, 12 anni, Mario Maugeri, 18 anni, Arturo Mirenda, 13 anni, Giuseppe Modica, 12 anni, Francesco Lucio Motta, 13 anni, Carmelo Pantalena, 8 anni e 2 mesi, Mario Pappalardo, 8 anni, Christian Paternò, 14 anni, Carmelo Rannesi, 18 anni, Cirino Rizzo, 12 anni, Antonio Tomaselli, 20 anni, Sebastiano Vespa, 12 anni e 5 mesi. Infine, i pm hanno chiesto la condanna a 2 anni per il collaboratore Alessandro Caruso e 3 anni e 4 mesi per Salvatore Bonanno, l’ex esattore del pizzo dei Santapaola-Ercolano.