Una decisione presa dal sindaco a seguito del ritrovamento del corpo di Enrico Cordella, l'ultimo disperso nell'immane tragedia del 24 febbraio scorso a Santa Maria La Scala in cui sono morti tre giovanissimi. Nella sede comunale verranno esposte le bandiere a mezz’asta e si osserverà un minuto di silenzio negli uffici pubblici e nelle scuole. La cerimonia funebre di Enrico Cordella si svolgerà domani alle 15.30 nella Basilica Cattedrale ad Acireale.“E’ doveroso ringraziare i 3 sommozzatori, Rosario e Nino Fichera e Giorgio Condorelli. Enrico è tornato a casa e sono certo di interpretare il sentimento di tutta la comunità cittadina che in questi giorni si è stretta alle famiglie colpite da una tragedia che non dimenticheremo mai, pro- clamando il lutto cittadino nel giorno dell’ultimo saluto a Enrico Cordella“.