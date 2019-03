Sono decisi a non arretrare di un passo se il governo centrale dovesse definitivamente bloccare l’opera. Il messaggio dei primi cittadini di Catania, Ragusa Lentini, Carlentini, Francofonte, Vizzini, Licodia Eubea e Chiaramonte Gulfi è arrivato forte e chiaro questa mattina da Palazzo Minoriti. Un’opera dal futuro incerto, al netto di un percorso burocratico iniziato 14 anni fa. “Non possiamo più aspettare: è un’opera di fondamentale importanza per il nostro territorio perché collega due provincie, che stanno registrando una forte crescita economica e possiedono una forte vocazione turistica”, ha detto Salvo Pogliese ricordando che “il percorso è stato avviato nel 2005 con il bando di finanza, nel 2014 si è siglato il contratto e da allora si attende la conclusione dell’iter amministrativo”.“È un’opera strategica perché all’interno del percorso si trovano l’aeroporto di Comiso che cresce di pari passo con il turismo nel ragusano, il mercato ortofrutticolo di Vittoria che è il più importante del Mezzogiorno d’Italia e soprattutto perché questa strada ogni anno registra una media di circa 7 morti l’anno”, attacca Pogliese. Il sindaco di Catania lamenta “l’ennesimo rinvio” e a nome dei sindaci presenti chiede la convocazione “nel più breve tempo possibile un tavolo alla presenza del ministro per il sud, del Mef, del Mit, della Regione Sicilia e del concessionario”.“Abbiamo subito una condizione d’isolamento per decenni, siamo rimasti tagliati fuori dal mondo, patiamo questa situazione più di tutti”, ha argomentato, ribadendo la totale disponibilità a tenere degli incontri preliminari con il governo centrale. Il sindaco di Carlentini, Giuseppe Stefio, rincara la dose. “In un paese civile non si possono percorrere 70 km in un’ora e mezzo con un elevatissimo costo sociale: mi chiedo se i burocrati abbiano preso in considerazione il prezzo altissimo in termini di perdita di vite umane”, spiega. E annuncia: “Se dovesse verificarsi un altro incidente chiuderò la strada”. Un punto sottolineato anche dal sindaco di Francofonte, Daniele Lentini: “E’ una vita che incide sulla vita dei nostri figli”. Picchia duro anche il primo cittadino di Lentini, Saverio Bosco. “Vogliamo sapere chi non vuole quest’opera”, e aggiunge. “Serve per caso uno studio costi-benefici? Il costo sono le vite umane”. Giovanni Verga, sindaco di Licodia Eubea ricorda di “avere ricevuto rassicurazioni da questo governo e da quello precedente sulla necessità di questa autostrada”. Adesso si chiede un atto chiaro perché in ballo “c’è il futuro e lo sviluppo complessivo dell’intero sud est della Sicilia”. Adesso la palla passa al Cipe.