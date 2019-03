Così i giudici della terza sezione penale della Corte di Appello di Catania si sono pronunciati nei confronti di Giovanni Costanzo, Mario Cantarella, Rosario Fichera, Sebastiano Leonardi, Fabio Longo, Camillo Costanzo, Alfio Gianluca Cosentino e Francesco Rapisarda, imputati a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di numerosi delitti contro il patrimonio e furto aggravato. Per l'accusa sarebbero i componenti della cosiddetta banda dell'escavatore, commando che avrebbe portato a segno nel 2015, in diversi comuni della provincia di Catania, una serie di furti con spaccata ai danni di uffici postali, supermercati e stazioni di servizio. Colpi ben organizzati e compiuti con attrezzature professionali, come le potenti motoseghe a scoppio capaci usate per aprire le casseforti.: per Giovanni Costanzo, di Acireale, ritenuto il capo promotore dell'organizzazione, condanna a 4 anni di reclusione (in primo grado era stato condannato a 5 anni); per Mario Cantarella, di Acireale, assolto da uno dei capi di imputazione, pena rideterminata a 4 anni (in primo grado era stato condannato a 5 anni e 4 mesi); 3 gli anni di condanna per Rosario Fichera, di Acireale (in primo grado era stato condannato a 4 anni); per Sebastiano Leonardi, di Acireale, condanna a 3 anni e 2 mesi (in primo grado era stato condannato a 4 anni e 2 mesi); per Fabio Longo, di Acireale, pena ridotta a 3 anni e 1 mese (in primo grado era stato condannato a 4 anni e 1 mese); 2 anni e 6 mesi la pena inflitta a Camillo Costanzo (in primo grado era stato condannato a 4 anni). Infine assolti per non aver commesso il fatto Alfio Gianluca Cosentino, di Pedara, e Francesco Rapisarda, più noto come Ciccio Ninfa, di Giarre, condannati in primo grado a 3 anni. Soddisfazione è stata espressa dal legale Enzo Iofrida, difensore di fiducia di Francesco Rapisarda. “Il mio assistito era stato arrestato per due ipotesi di reato – dichiara Iofrida – In primo grado era già stato assolto da un capo di imputazione, oggi attraverso questa sentenza di assoluzione piena si è fatta giustizia”.